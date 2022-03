MediaWorld sconta uno Smart TV LG del 2022 appena arrivato sul mercato

Oltre all'iniziativa Acer Days di MediaWorld, sul portale ufficiale della catena rossa sono comparse anche molte altre promozioni. Tra queste, si fa notare uno sconto relativo a uno Smart TV di LG appena arrivato sul mercato.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG 32LQ630B6LA viene proposto a un costo pari a 259,99 euro tramite il sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che di solito il costo del prodotto sarebbe di 269 euro. Insomma, non c'è un risparmio particolarmente consistente sul modello, ma quel che è interessante notare è che nei principali store online stanno iniziando a comparire, un po' in sordina, diversi modelli di Smart TV low cost LG della gamma 2022.

Nel caso della proposta di MediaWorld, troviamo un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel). Non manca inoltre il sistema operativo webOS, che consente di accedere a un po' tutte le funzionalità smart del caso, applicazioni dei più popolari servizi di streaming comprese. Inoltre, chiaramente è presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Dando un'occhiata alle proposte relative al prodotto effettuate dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a 314,58 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Unieuro.

Per il resto, potrebbe interessarvi consultare anche la promozione di Amazon su un altro Smart TV 2022 di LG (i modelli coinvolti potrebbero sembrare molto simili, anche in termini di nome, ma attenzione al fatto che si tratta di due prodotti diversi, dato che uno ha risoluzione HD Ready e l'altro Full HD). Insomma, di certo la possibilità di scelta in termini di televisori smart economici non manca.