MediaWorld sconta uno Smart TV Samsung a soli 190 euro

Al netto delle offerte MediaWorld su smartphone Xiaomi, la popolare catena ha avviato iniziative promozionali su un ampio numero di prodotti. Tra i vari sconti attivi, c'è quello relativo a uno Smart TV di Samsung che risulta particolarmente low cost. Potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi non ha un budget elevato.

Infatti, il modello Samsung UE24N4300AUXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 189,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale della popolare catena, precedentemente il costo del prodotto era di 239,99 euro. Si fa quindi riferimento a un possibile risparmio del 20,83%, per uno sconto di 50 euro.

Non manca poi la consegna gratuita online. Per quel che riguarda il televisore coinvolto, si tratta di un modello che dispone di diagonale di 24 pollici, nonché di risoluzione HD. Non si fa riferimento al più recente dei televisori e la scheda tecnica potrebbe non fare gola esattamente a tutti, ma potrebbe trattarsi di uno sconto interessante per chi non ha troppe esigenze e cerca un prodotto appartenente a un brand blasonato.

Per il resto, se volete approfondire maggiormente il televisore coinvolto, potete fare riferimento al portale ufficiale di Samsung. In quest'ultimo vengono infatti esplicitate meglio, ad esempio, le funzionalità smart legate al modello. Al netto di questo, va detto che anche da Unieuro il prezzo del televisore è sceso: in questo caso a 189,50 euro.