MediaWorld sconta uno strano prodotto: no, non è l'action figure di Batman

Il mondo del Web a volte può offrire divertenti sorprese. Certo, i portali e-commerce nostrani pullulano di prodotti atipici, ma risulta sempre interessante approfondire le ultime novità in tal senso. Questa volta è MediaWorld a proporre quella che a prima vista potrebbe sembrare una "semplice" action figure di Batman, ma in realtà non lo è.

Infatti, potreste chiedervi il motivo per cui il ben noto personaggio DC Comics è raffigurato in una posizione quantomeno "strana" per una statuina in suo onore. Ebbene, il motivo è da ricercarsi nel fatto che si tratta di un prodotto della linea Cable Guys, ovvero si fa riferimento a un supporto per controller e smartphone. Chiaramente non manca la licenza ufficiale e dalla descrizione apprendiamo che c'è la "compatibilità" con i controller PlayStation e Xbox, nonché con la maggior parte dei dispositivi mobili.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: include un cavo di ricarica di 2 metri, perlomeno stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di MediaWorld. In ogni caso, abbiamo notato il prodotto per via dell'iniziativa Occasioni di Fine Serie di MediaWorld. C'è infatti uno sconto: adesso Batman Cable Guy viene venduto a 21,99 euro (in precedenza il costo era pari a 24,99 euro).

Per il resto, vogliamo aprirvi un mondo: cercando "cable guy" sul portale di MediaWorld è infatti possibile trovare molti altri prodotti di questo tipo. Non vogliamo farvi troppi spoiler in merito, ma vi basti sapere che i personaggi popolari non mancano di certo.