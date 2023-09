MediaWorld sconta il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a buon prezzo

Andando oltre al Red Weekend di MediaWorld, vale la pena soffermarsi anche su un'altra iniziativa promozionale avviata dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato un'offerta relativa al tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, che viene adesso proposto a un prezzo tutto sommato contenuto.

Più precisamente, il modello coinvolto viene ora venduto a un costo pari a 248,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il prezzo consigliato per l'acquisto del dispositivo sarebbe di 439,99 euro. Si fa insomma riferimento, a conti fatti, a uno sconto di 191 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un tablet che non costi troppo, considerando anche il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 250 euro. Di mezzo c'è inoltre la consegna gratuita online, cosa che potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Va detto però che l'offerta rientra nell'iniziativa Back to School di MediaWorld, che proseguirà fino al 14 settembre 2023. Potrebbe insomma interessarvi dare un'occhiata alla promozione entro questa data, così come magari potreste voler consultare direttamente il sito Web ufficiale di Samsung per maggiori indicazioni in merito alle specifiche tecniche (la colorazione proposta da MediaWorld è quella Gray).