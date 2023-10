MediaWorld sconta il tablet Samsung Galaxy Tab S8 di 299 euro

Non sono solamente gli sconti dell'iniziativa MediaWorld October Tech a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, la ben nota catena ha avviato molteplici offerte, tra cui quella relativa al tablet Samsung Galaxy Tab S8.

Più precisamente, il succitato dispositivo viene adesso venduto a un costo pari a 599,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato del tablet ammonterebbe a 899 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è, a conti fatti, un possibile risparmio di 299,01 euro.

Capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione intrigante per coloro che sono alla ricerca di un tablet Android in grado di gestire come si deve le operazioni del quotidiano, magari anche da utilizzare come dispositivo condiviso in famiglia. Questo anche considerando il fatto che nel 2022, nel contesto dell'annuncio di Samsung Galaxy Tab S8, quest'ultimo veniva definito come "il tablet Galaxy più grande, potente e versatile di sempre".

Per quel che riguarda le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S8, il modello messo in offerta da MediaWorld è quello Wi-Fi con 128GB di memoria interna. Per tutti i dettagli del caso, però, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo vengono illustrate maggiormente le caratteristiche.