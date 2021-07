Mediaworld sconta tanti TV LG 4K e Samsung QLED oggi 29 Luglio

Tra gli sconti solo per oggi di Mediaworld, in giornata odierna segnaliamo alcune promozioni molto interessanti sui TV LG e Samsung, QLED e 4K. Non mancano però le offerte sugli smartphone ed altri prodotti d'elettronica, ma vediamo di cosa si tratta.

Partendo dai TV LG, il 55NAN0866PA da 55 pollici è disponibile a 979 Euro, rispetto ai 1099 Euro di listino. Il 43UP78006LB 2021 da 43 pollici invece può essere portato a casa a 399 Euro, 130 Euro in meno rispetto ai 529 Euro precedenti.

Fronte Samsung l'offerta è più ampia: l'UE43AU8070 da 43 pollici Ultra HD 4K passa a 439 Euro, 60 Euro in meno dai 499 Euro imposti dal produttore, mentre il QLED The Sero 4K LS05T da 43 pollici 4K Ultra HD passa a 699 Euro. Il QE50Q60A da 50 pollici invece viene proposto a 749 Euro.

Il Sony KD75X81J da 75 pollici è disponibile a 1469 Euro, rispetto ai 1599 Euro di listino, mentre il KD50X80J da 50 pollici viene proposto a 699 Euro, 200 Euro in meno se si confronta con gli 899 euro imposti dal produttore.

Tra gli smartphone, invece, troviamo lo Xiaomi Redmi Noe 10 4/128Gb a 209,99 Euro, mentre il Motorola Moto G8 PowerLite nella colorazione Royal Blue passa a 149,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.