Mediaworld sconta tantissimi smartphone Samsung: ce n'è per tutte le tasche

Mentre Amazon sconta il Samsung Galaxy Z Flip 4 fino al minimo storico, anche Mediaworld lancia una serie di aggressive offerte sugli smartphone targati Samsung. Niente foldable, a questo giro, ma le proposte della catena di elettronica sono perfette per tutti i gusti e tutti i portafogli!

Iniziamo con il nuovissimo Samsung Galaxy S23, lanciato in Italia solo lo scorso mese e già scontato a 859,99 Euro nella versione da 128 GB e a 939,99 Euro nella versione da 256 GB. Nel primo caso, ci troviamo di fronte ad uno sconto del 12% circa, con un MSRP fissato a 979 Euro dal produttore. Nel secondo caso, invece, il ribasso è di poco meno del 10%, su un prezzo di partenza di 1.039 Euro. Lo sconto è valido per tutte e quattro le colorazioni dello smartphone, ossia Phantom Black, Cream, Green e Lavender.

Scendendo di prezzo, abbiamo un consistente sconto sul Galaxy A53 sempre di Samsung, nel doppio taglio da 128 GB e da 256 GB. Con memoria da 128 GB, lo smartphone viene venduto a 344 Euro, il 26,8% in meno del prezzo di listino, fissato a 469,99 Euro. Con storage da 256 GB, invece, il prezzo del device si attesta a 399,99 Euro, il 24,52% in meno del MSRP, fissato invece a 529,99 Euro.

Spostandoci verso una fascia ancora più bassa, abbiamo poi il Samsung Galaxy A33 5G da 128 GB, venduto da Mediaworld al prezzo di 299,99 Euro e con spedizione gratuita. Lo sconto è in questo caso del 23,07%, rispetto ad un prezzo di partenza di 389,99 Euro. Nella stessa fascia, o poco più sotto, troviamo anche il Samsung Galaxy A13 da 128 o 64 GB, in colorazione nera, che viene venduto a 165,99 Euro nella versione con memoria da 64 GB ed a 178,99 Euro in quella da 128 GB. In entrambi i casi, lo sconto oscilla tra il 17 e il 18% circa.

Concludiamo infine con una vera propria proposta entry-level, il Galaxy A04S da 32 GB, che viene proposto con un consistente sconto del 27,22% e che scende da 179,99 Euro a 130,99 Euro. Lo smartphone, che vanta un processore Exynos 850, una memoria da 32 GB espandibile via micro-SD e una RAM da 3 GB, potrebbe essere un prodotto perfetto per chi ha poca dimestichezza con il mondo Android.