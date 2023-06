Mediaworld sconta tantissimi smartphone Samsung: ce n'è per tutte le tasche

Mentre Trony dà il via allo "Sconto Tosto", con diverse offerte attive fino a metà giugno, Mediaworld propone a sua volta tanti interessanti sconti sulla sua piattaforma online. Quelli che vi segnaliamo oggi riguardano diversi smartphone Samsung di ogni fascia di prezzo, compresi alcuni recentissimi: gli sconti arrivano al 40%!

Partiamo dunque con il Samsung Galaxy A13 5G con memoria da 64 GB: si tratta dello smartphone più low-cost dell'intera proposta Samsung, normalmente proposto a 239,99 Euro. In queste ore, invece, potete portarvelo a casa dal sito web di Mediaworld a soli 159 Euro, il 33,74% in meno del prezzo di listino. Lo smartphone ha uno schermo da 6,5" e un processore MediaTek Dimensity 700, insieme a 4 GB di RAM e alla connettività 5G.

Su una fascia di prezzo leggermente più alta troviamo invece il Samsung Galaxy A23 5G da 128 GB di storage. Lo smartphone ha un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, 4 GB di RAM e uno schermo da 6,6". Il prezzo di listino del device è di 349,99 Euro, ma grazie agli sconti di Mediaworld potete portarvelo a casa al prezzo di 208,99 Euro, il 40,28% in meno del MSRP di Samsung.

Saliamo ancora di prezzo e troviamo il Samsung Galaxy A34 5G, sempre da 128 GB di memoria interna. Il dispositivo viene scontato del 28,75% e passa da un prezzo originale di vendita di 399,99 Euro ad uno di 284,99 Euro. Con i suoi 6 GB di RAM e un chipset MediaTek Dimensity 1080, lo smartphone è uno dei re della fascia media di Samsung.

L'altro best buy di fascia media è invece il Samsung Galaxy A54 5G, in sconto su Mediaworld ad un prezzo di 376,99 Euro, contro i 499,99 di listino: il ribasso è dunque del 24,6%, per uno dei device più interessanti attualmente presenti nel mercato midrange. Tra le specifiche del Galaxy A54 5G abbiamo un chipset Samsung Exynos 1380, 8 GB di RAM e 128 GB di storage, insieme ad uno schermo da 6,4".