MediaWorld sconta un TV Samsung Crystal UHD in modo importante

Al netto dell'offerta MediaWorld su Samsung Galaxy A04s, vale la pena scendere nel dettaglio anche di un'altra promozione avviata dalla popolare catena. Tra l'altro, si fa riferimento a un prodotto dello stesso brand, visto che a finire al centro di uno sconto importante è un televisore Samsung Crystal UHD.

A tal proposito, il modello Samsung UE55AU7090UXZT viene adesso venduto a un costo pari a 372,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il televisore avrebbe un prezzo consigliato di 659,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Basta infatti un rapido calcolo per comprendere che si fa riferimento a uno sconto di 287 euro. MediaWorld propone inoltre la consegna gratuita online, cosa che potrebbe fare gola a più di qualcuno. Vale però la pena esplicitare che si fa riferimento a un modello legato al 2022, dunque uscito da un po' di tempo sul mercato. Questo non significa, però, che non possa risultare valido.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Samsung UE55AU7090UXZT, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Al netto di questo, potrebbe magari interessarvi approfondire direttamente il sito Web ufficiale di Samsung per maggiori dettagli.