Mediaworld sconta le TV Sony Bravia del 2022: in offerta modelli da 50' a 75'

Mentre termina il Samsung Weekend di Mediaworld, con una serie di interessanti sconti su smartphone, televisori e altri prodotti hi-tech del colosso coreano, la catena di rivenditori specializzati in elettronica di consumo propone in offerta un'interessantissima TV 4K UHD Sony del 2022, che viene scontata addirittura del 27%.

Il televisore in sconto è il Sony Bravia KD55X82K da 55", un TV LED con risoluzione Ultra HD 4K pubblicato da Sony lo scorso anno. Non fatevi però impressionare dal fatto che lo schermo abbia un anno sulle spalle: il lancio dei nuovi televisori Sony Bravia del 2023, infatti, è avvenuto con un leggero ritardo rispetto agli scorsi anni, nel mese di marzo anziché in quello di gennaio.

Nel taglio con schermo da 55", il televisore viene proposto all'ottimo prezzo di 799,99 Euro, ovvero il 27,27% in meno del prezzo di listino, pari a 1.099,99 Euro. Incluso nel pacchetto abbiamo il Processore 4K HDR X1 di Sony, che riduce il rumore delle immagini e ne aumenta la definizione, arricchendo i contrasti e i colori e dando l'idea di un "vero" 4K alle immagini mostrate dal televisore.

Tra le altre tecnologie garantite dall'hardware Sony abbiamo l'algoritmo Triluminous Pro per la saturazione dei colori, per la loro luminosità e per la loro tonalità, che punta a sfumature naturali in ogni dettaglio. Segnaliamo poi anche la modalità Auto Low Latency BRAVIA, che viene attivata in automatico quando viene collegata al televisore una console con cavo HDMI 2.1, rendendo il televisore perfetto per i videogiocatori incalliti.

Anche il resto della gamma Bravia del 2022, che condivide con la KD55X82K le medesime caratteristiche, è in sconto sempre sul sito di Mediaworld in queste ore: per esempio, in offerta troviamo anche la TV Sony Bravia KD50X82K da 50", a 749,99 Euro (il 21,05% in meno del MSRP di Sony, fissato a 949,99 Euro), la Sony Bravia KD65X82K da 65" a 1.099,99 Euro (contro i 1.399,99 di listino), e infine la Sony Bravia KD75X82K da 75", in sconto a 1.399,99 Euro, il 24,32% in meno del prezzo consigliato dal produttore.