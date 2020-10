MediaWorld sconta un TV Xiaomi 4K da 43 pollici, ma Amazon Italia rilancia

Dopo aver messo in offerta un televisore Samsung 4K da 82 pollici, MediaWorld torna a scontare un altro prodotto di questo tipo. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un TV Xiaomi 4K da 43 pollici.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi LED TV 4S 43" viene venduto a 339 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 399,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 60,90 euro. Non male se pensate al fatto che questo modello è stato annunciato solamente qualche mese fa per l'Italia.

In ogni caso, vi ricordiamo che si tratta di un televisore con un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online più blasonati che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che Amazon Italia propone questo modello a 333,20 euro, ovvero 5,80 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul portale ufficiale di Unieuro. Euronics, invece, lo offre a 400,90 euro.

Insomma, nella "battaglia all'ultimo sconto" per Xiaomi Mi LED TV 4S da 43 pollici sembra, per il momento, essere "in vantaggio" Amazon Italia.