Mediaworld sconta per il weekend due laptop da gaming ASUS con RTX 3060 e 3050 Ti

Non ci sono solo le super offerte Euronics sui TV LG in questo weekend di Gennaio 2022. Mediaworld, come da protocollo, ha rinnovato gli "Sconti Solo Per il Weeend" che come sempre saranno disponibili fino alle 23:59 di domani.

Tra i protagonisti segnaliamo due laptop da gaming a marchio ASUS, su cui vengono proposte riduzioni davvero molto interessanti.

L'ASUS Zephyrus GA401QM da 14 pollici, con processore AMD Ryzen 9-5900HS, SSD da 1 terabyte, 32 gigabyte di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata è disponibile a 2099 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 2299 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 104,95 Euro al mese a tasso zero con tan e taeg 0%. La consegna è garantita in maniera completamente gratuita entro sabato 29 Gennaio, così come il ritiro in negozio è a costo zero.

Un altro prodotto disponibile in offerta a tasso zero è il laptop da gaming ASUS TUF FX516PE da 15,6 pollici, con processore Intel Core i7-11370H, SSD da 512 gigabyte, 16GB di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB di memoria dedicata. Il prezzo proposto è di 1359 Euro, rispetto ai 1499 Euro imposti dal produttore.