MediaWorld ha scontato del 30% il PC MSI per Creator con RTX 3060: poche ore

Non c'è solamente lo smartphone Brondi in offerta da MediaWorld. Infatti, la ben nota catena ha messo in offerta un buon numero di altri prodotti Tech. Tra questi, rientra anche un computer MSI con GPU RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI Desktop Creator P50 11TC-083IT viene proposto a un prezzo pari a 1.399,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Secondo quanto si apprende da quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era di 1.999,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 30%, ovvero a uno sconto di 600 euro.

Potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un certo tipo di preassemblato, in grado anche di garantire performance interessanti in ambito gaming. Di mezzo c'è infatti la già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G, ma vale la pena notare che la promozione rimarrà attiva per poco tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Si fa infatti riferimento a un'offerta che rientra nell'iniziativa promozionale "Solo per Oggi Solo Online" legata alla giornata del 19 aprile 2023. Non manca in ogni caso la consegna gratuita online.

Per il resto, dando un'occhiata più approfondita alla scheda tecnica di MSI Desktop Creator P50 11TC-083IT, troviamo un processore Intel Core i5-11400, 16GB di RAM, 1TB di hard disk e 1TB di SSD. Potrebbe in ogni caso interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di MSI per maggiori dettagli sulle specifiche del modello.