MediaWorld ha scontato del 36% il tablet Samsung Galaxy Tab A8

Contestualmente all'iniziativa Sottocosto di MediaWorld risultano disponibili un ampio numero di offerte legate al mondo della tecnologia. Le tipologie di dispositivi coinvolti sono delle più disparate, andando ad "abbracciare" anche i tablet. Ciò a cui facciamo riferimento in questa sede è infatti uno sconto su Samsung Galaxy Tab A8.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, adesso il modello indicato viene venduto a un prezzo pari a 179 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può apprendere da quest'ultimo, il costo del tablet usualmente sarebbe di 279,99 euro. Ciò a cui si fa riferimento è dunque un possibile risparmio del 36,06%.

Di mezzo c'è insomma uno sconto di 100,99 euro. Potrebbe quindi potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo che non costi troppo, considerando anche il fatto che non manca la consegna gratuita online. Ricordiamo in ogni caso che la succitata iniziativa Sottocosto, in cui rientra quest'offerta, proseguirà fino al 14 maggio 2023. Da notare inoltre che è possibile acquistare solamente un pezzo per cliente.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab A8, il modello venduto a questo prezzo da MediaWorld è quello Wi-Fi con 64GB di memoria interna. Al netto di questo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al portale ufficiale di Samsung se siete alla ricerca di maggiori indicazioni sul prodotto.