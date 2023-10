MediaWorld ha scontato del 40% un notebook ASUS ROG con RTX Serie 30

Non c'è solamente l'offerta MediaWorld su un notebook MSI a poter attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di un computer portatile per il gaming. Infatti, la ben nota catena ha lanciato un buon numero di iniziative promozionali in tal senso, tra cui c'è uno sconto importante su un notebook ASUS ROG con GPU RTX Serie 30.

Più precisamente, ASUS ROG Strix G513RC-LP181W viene ora proposto a un costo di 889 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il costo del computer portatile ammonterebbe a 1.499,99 euro, dunque ciò che c'è di mezzo è un possibile risparmio del 40,73%.

Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che si fa riferimento a uno sconto di 610,99 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook che non costi troppo e sia in grado di offrire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming, grazie anche alla presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.

A proposito della scheda tecnica di ASUS ROG Strix G513RC-LP181W, quest'ultima comprende anche un processore AMD Ryzen 7 6800H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home. In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa Sottocosto di MediaWorld, che proseguirà fino al 15 ottobre 2023 (dunque avrete a disposizione relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dello sconto).