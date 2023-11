MediaWorld ha scontato di oltre 490 euro un TV Samsung Neo QLED 2023

Certo, è il periodo del Black Friday di MediaWorld, ma non ci sono solamente le offerte di quell'iniziativa a poter attirare l'attenzione di un appassionato di tecnologia. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche una promozione importante su un televisore Neo QLED di Samsung del 2023.

Scendendo nel dettaglio di quanto proposto, il modello Samsung QE50QN90CATXZT viene ora venduto a un prezzo pari a 1.205,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che usualmente il costo consigliato sarebbe di 1.699 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio di 493,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello tutto sommato di recente uscita (in quanto legato all'anno 2023). Insomma, anche le iniziative che vanno oltre al Black Friday possono potenzialmente fare gola a più di qualcuno.

Facendo riferimento alla scheda tecnica di Samsung QE50QN90CATXZT, quest'ultima comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung.

