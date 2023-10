MediaWorld ha già scontato in modo importante il nuovo OPPO A38

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su PC Lenovo a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, la ben nota catena ha avviato un buon numero di altre iniziative promozionali, tra cui spicca uno sconto importante sul nuovo smartphone low cost OPPO A38, che diventa adesso ancora più economico.

Il dispositivo viene infatti ora venduto a un prezzo pari a 159 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si legge in quest'ultimo sito Web, il costo consigliato dello smartphone sarebbe di 219,99 euro. Questo significa che, a conti fatti, il possibile risparmio risulta essere di 60,99 euro.

Potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di uno smartphone Android che non costi troppo. Questo anche considerando che l'annuncio di OPPO A38 è arrivato a inizio ottobre 2023. Si tratta insomma di una novità, che come potete ben capire potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Guardando alla scheda tecnica di OPPO A38, quest'ultima punta in modo importante a un sensore fotografico principale 50MP con IA. Si fa poi però riferimento anche alla presenza di un processore MediaTek Helio G85, così come di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per tutti i dettagli del caso, potrebbe farvi piacere fare riferimento direttamente al portale ufficiale di OPPO.