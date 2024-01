MediaWorld ha già scontato il modello da 256GB di Samsung Galaxy S24

Non è solamente Amazon a lanciare sconti su Samsung Galaxy S24, visto che anche gli altri store online si stanno immancabilmente adoperando in tal senso. A tal proposito, si fa notare un'offerta avviata da MediaWorld sul modello da 256GB di Samsung Galaxy S24.

Più precisamente, il dispositivo al momento in cui scriviamo viene venduto a 929 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. È direttamente quest'ultimo portale a ricordare che, di base, il prezzo consigliato dal produttore per la variante da 8/256GB dello smartphone ammonterebbe a 989 euro (quindi si fa riferimento, a calcoli fatti, a uno sconto di 60 euro).

Insomma, nonostante l'effettivo inizio delle consegne sia previsto per il 24 gennaio 2024, è già stato avviato uno sconto rispetto a quanto esplicitato nell'annuncio ufficiale di Samsung Galaxy S24. Capite bene, dunque, che più di qualcuno potrebbe magari voler dare un'occhiata a quanto proposto da MediaWorld.

Questo anche perché c'è una certa possibilità di scelta in ambito colorazioni, visto che la catena propone allo stesso prezzo le varianti Black, Gray, Violet e Yellow. Per il resto, chiaramente viene messa in evidenza la presenza di funzionalità di intelligenza artificiale, ma per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento sulla gamma Samsung Galaxy S24.