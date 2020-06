MediaWorld: già scontato il nuovo Samsung Galaxy A41, Solo per il Weekend

In seguito all'offerta di ieri su Redmi Note 8 Pro, MediaWorld torna a lanciare delle altre promozioni a tempo limitato, sempre in campo tecnologico. Infatti, la nota catena ha avviato un'interessante offerta relativa allo smartphone Samsung Galaxy A41, arrivato da poco in Italia.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 274,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Il costo solitamente sarebbe di 299,99 euro, quindi il risparmio è pari a 25 euro. Lo smartphone coinvolto nell'offerta dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni legate alla promozione avviata dalla nota catena sono Black, Blue e White.

In ogni caso, si tratta di un'offerta a tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" di MediaWorld. Insomma, se siete interessati allo smartphone, vi consigliamo di pensarci nella giornata odierna o al massimo in quella di domani 7 giugno 2020, visto che poi la promozione scadrà.

Per darvi un quadro più completo, abbiamo, come di consueto, analizzato il prezzo di Samsung Galaxy A41 anche negli altri store principali. Ebbene, da Unieuro il prezzo è pari a 289 euro. Tra l'altro, Galaxy A51 costa ugualmente 289 euro.

Occhio ad Amazon: la variante da 6/64GB in colorazione Black del dispositivo è venduta 235 euro tramite rivenditori in questi giorni. Insomma, a prescindere dallo store da cui si decide di acquistare lo smartphone, potrebbe essere un buon momento per portarsi a casa Samsung Galaxy A40.

Vi ricordiamo che stiamo parlando di un dispositivo arrivato in Italia a maggio 2020. Insomma, si tratta di uno smartphone fresco di lancio nel nostro Paese, che fino a pochi giorni fa aveva un prezzo di 299 euro.