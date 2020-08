Mediaworld, gli sconti del 14 Agosto: Redmi Note 8 Pro e TV QLED Samsung in offerta

Dopo aver riportato le offerte per il Back To School di Unieuro, torniamo anche sul sito web di Mediaworld per parlare, come sempre, degli sconti di giornata proposti dalla catena di distribuzione rossa, che scadranno alle 23:59 di oggi.

Nella giornata odierna in offerta troviamo lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128GB al prezzo di 219,99 Euro, 80 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni black, blue, white e green, con consegna gratuita e garantita in pochi giorni. Tra le promozioni troviamo anche l'Huawei Y6s a 119,99 Euro, rispetto ai 149,99 Euro precedenti.

Per quanto concerne i TV, invece, il Samsung QLED QE65Q95TATXZT da 65 pollici è disponibile a 2249 Euro, rispetto ai 2699 Euro di listino, per un risparmio davvero considerevole, mentre il Samsung UE55TU7070UXZT da 55 pollici viene proposto da Mediaworld a 429 Euro.

In sconto troviamo anche il modem router AVM FRITZ!Box 7590, con cinque porte Ethernet ed ingresso USB. In questo caso il prezzo è di 234,99 Euro, dai 249,99 Euro di listino.

Su tutti i prodotti la consegna è gratuita e è anche possibile effettuare il pagamento in 20 rate con tan 0% e taeg 0%. E' possibile anche effettuare il ritiro in negozio gratuito scegliendo lo store più vicino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.