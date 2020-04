Mediaworld, sconti del 15 Aprile: in offerta TV e smartphone Xiaomi e Samsung

Come da protocollo si rinnovano le offerte di giornata di Mediaworld. La catena di distribuzione quest'oggi propone un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica, in particolar modo su televisori e smartphone targati Xiaomi e Samsung.

Proprio partendo dagli smartphone, il Samsung Galaxy A71 può essere portato a casa a 419 Euro, in calo rispetto ai 479 euro di listino, nella variante non brandizzata. Tra gli sconti però troviamo anche lo Xiaomi Mi Note 10 Pro con 256GB di storage, a 549 Euro, che si traduce in un risparmio di 150 Euro rispetto ai 699 Euro di listino. Interessante anche l'offerta sull'Honor 8A, questa volta brandizzato TIM, a 109,99 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, invece, il Philips 43PUS6554/12 da 43 pollici può essere acquistato a 309 Euro, che si traduce in un risparmio di 40 Euro. Il TV Samsung QE75Q70RATXZT da 75 pollici QLED invece è disponibile a 1699 Euro. Sempre legato al mondo dell'intrattenimento domestico, troviamo anche il monitor LED Samsung S24D330HSU da 24 pollici a 96,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Ricordiamo che gli sconti saranno attivi fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 15 Aprile 2020; la catena garantisce anche la consegna gratuita su tutti i prodotti, ma come sempre consigliamo di osservare le indicazioni nelle schede prodotti.