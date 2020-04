Mediaworld sconti del 2 Aprile: smartphone, TV e smartwatch in offerta

Anche nella giornata di oggi continuano gli sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica di Mediaworld. Vediamo quali sono i più convenienti, che come sempre saranno attivi fino alle 23:59 sul sito web ufficiale, su cui viene garantita anche la consegna gratuita.

Lo Xiaomi Redmi 8 da 64 gigabyte può essere acquistato a 164,99 Euro, rispetto ai 169,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche l'Oppo A5 2020 dazzling white e mirror black, a 149,99 Euro, che si traduce in un risparmio di 50 Euro dai 199 Euro precedenti. L'Honor 8A black, brandizzato TIM invece passa a 109,99 Euro, e consente di risparmiare 40 Euro.

Dal fronte degli indossabili, invece, si rinnova la promozione sull'Amazfit GTR da 47mm, a 129,99 Euro, 20 Euro in meno dai precedenti.

Per quanto riguarda i televisori, invece, il Sony KD43XG7077 viene proposto a 429 Euro, 170 Euro in meno dal prezzo precedente. Il Sony KD85XG8596 da 85 pollici invece è disponibile a 2499 Euro.

Interessante anche citare come tra le offerte siano disponibili anche le cuffie da gaming Xtreme Redknight X1300, a 39,99 Euro, mentre il processore AMD Ryzen 5 1500X passa a 169,99 Euro, 110 Euro in meno dai 279,99 Euro precedenti. Per il resto, invece, troviamo tutti elettrodomestici.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.