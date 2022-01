Mediaworld Sconti del 26 Gennaio 2022: offerte su TV DVB-T2, smartphone e PC

Si rinnovano anche oggi 26 Gennaio 2022 gli sconti solo per oggi di Mediaworld. La catena di distribuzione in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti che abbracciano tante categorie di prodotti: dai TV agli smartphone, passando per i laptop.

Partendo dai TV, il Samsung UE55TU7090UXZT da 55 pollici viene proposto a 476 Euro, con un risparmio di 23 euro rispetto ai 499 Euro di listino. In offerta però troviamo anche l'LG 43UP78006LB 2021 da 43 pollici, al prezzo di 449 Euro e con un risparmio di 80 Euro dai 529 Euro imposti dal produttore. Tra gli sconti segnaliamo anche il Samsung UE65AU9070UXZT 2021 da 65 pollici, al prezzo di 799 Euro, rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre il Sony KD65X85J da 65 pollici viene proposto a 999 Euro, dai 1399 Euro precedenti. Il Samsung UE65AU9070UXZT da 65 pollici invece passa a 799 Euro, rispetto ai 1199 Euro precedenti.

Passando agli smartphone, l'Huawei Nova 8i da 6/128GB è disponibile a 299,99 Euro, con un risparmio di 50 Euro, ma in lista segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 10S da 6/128GB a 219,99 Euro, dai 279,99 Euro di listino.

Fronte notebook, l'ASUS F515EA con Intel Core i3, schermo da 15,6 pollici, 8GB di RAM ed SSD da 512GB viene proposto a 549 Euro.