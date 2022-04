MediaWorld, sconti fino a 400 euro su molte schede video RTX serie 30

Dopo aver approfondito uno sconto di Unieuro in ambito GPU RTX serie 30, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali relative a schede video lanciate da note catene. Infatti, MediaWorld ha deciso di avviare sconti fino a 400 euro su parecchie schede video RTX serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel contesto dell'iniziativa di MediaWorld Sconto Subito Solo Online, che rimarrà attiva fino al 10 aprile 2022, rientrano anche parecchie GPU. Di seguito effettuiamo un rapido "riassunto" di 5 prodotti messi in offerta in questo modo (ma potreste voler effettuare qualche ricerca "manuale", considerato anche il fatto che la disponibilità è in continua evoluzione e che chiaramente ci sono altre schede video coinvolte).

MediaWorld, sconti fino a 400 euro su schede video RTX serie 30

PNY GeForce RTX 3050 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Dual Fan Edition : 550 euro (costo finale di 500 euro, risparmio di 50 euro);

: 550 euro (costo finale di 500 euro, risparmio di 50 euro); PNY GeForce RTX 3070 Ti scheda video 8GB : 998 euro (prezzo finale di 898 euro, sconto di 100 euro);

: 998 euro (prezzo finale di 898 euro, sconto di 100 euro); PNY GeForce RTX 3080 Ti 12GB : 2.119 euro (costo finale di 1.719 euro, risparmio di 400 euro );

: 2.119 euro (costo finale di 1.719 euro, ); MSI GeForce RTX 3080 Ti 12GB : 2.276 euro (prezzo finale di 1.876 euro, sconto di 400 euro );

: 2.276 euro (prezzo finale di 1.876 euro, ); PNY Revel GeForce RTX 3090 24GB: 3.614 euro (costo finale di 3.214 euro, risparmio di 400 euro).

Attenzione al fatto che gli sconti vengono applicati a carrello, quindi non vengono esplicitati nella pagina dedicata ai prodotti. In ogni caso, capite bene che, vista anche la situazione non propriamente rosea per quel che riguarda il mondo delle GPU, potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.