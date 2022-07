MediaWorld, sconti fino a 400 euro su notebook con GPU RTX Serie 30

Mentre si inizia a fare riferimento alla fine dello shortage delle GPU (quindi potrebbe interessarvi attendere un po' da quel punto di vista), MediaWorld ha lanciato delle offerte relative a svariati notebook da gaming con schede video RTX Serie 30, che potrebbero interessare un certo tipo di utente.

In particolare, nell'ambito dell'iniziativa Sconto Subito di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 4 luglio 2022, è possibile ottenere degli sconti in base alla spesa effettuata. Più precisamente, il possibile risparmio è di 75 euro a fronte di una spesa di almeno 500 euro, mentre spendere almeno 1.000 euro consente di ottenere uno sconto di 150 euro. Il risparmio di 400 euro si ottiene invece con una spesa di almeno 2.000 euro.

MediaWorld, sconti fino a 400 euro su notebook da gaming con GPU RTX Serie 30

Tra i prodotti che rientrano in questa iniziativa ci sono anche vari notebook da gaming che dispongono di GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

ACER NITRO 5 AN515-57-57W9 (RTX 3050) : 924 euro ( prezzi applicati in carrello , sconto di 75 euro rispetto ai precedenti 999 euro);

: 924 euro ( , sconto di 75 euro rispetto ai precedenti 999 euro); ACER ASPIRE 7 A715-42G-R2AH (RTX 3050 Ti) : 949 euro (risparmio di 150 euro, al posto di 1.099 euro);

: 949 euro (risparmio di 150 euro, al posto di 1.099 euro); MSI KATANA GF66 12UE-040IT (RTX 3060) : 1.249 euro (sconto di 150 euro rispetto ai precedenti 1.399 euro);

: 1.249 euro (sconto di 150 euro rispetto ai precedenti 1.399 euro); ACER NITRO 5 AN515-58-750H (RTX 3060) : 1.349 euro (risparmio di 150 euro, al posto di 1.499 euro);

: 1.349 euro (risparmio di 150 euro, al posto di 1.499 euro); ALIENWARE Notebook 15R203 (RTX 3070): 2.299 euro (sconto di 400 euro rispetto ai precedenti 2.699 euro).

Insomma, le offerte su portatili da gaming non mancano di certo. In ogni caso, quelli citati sono solamente esempi di sconti attivi, dunque potreste voler fare un salto sul portale di MediaWorld in questo inizio luglio 2022.