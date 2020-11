Mediaworld, al via gli sconti del Cyber Monday: prezzi mai visti su tantissimi prodotti

Con la scadenza del volantino del Black Friday, Mediaworld entra nel clima del Cyber Monday e fino a stasera alle 23:59 promette prezzi mai visti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

iPhone SE da 128 gigabyte può essere portato a casa a 459 Euro, rispetto ai 549 Euro di listino, ma troviamo in offerta anche l'iPad da 10,2 pollici di ottava generazione, nella variante WiFi Only e 128 gigabyte di memoria a 459 Euro, per un risparmio di 30 Euro. Interessante anche la promozione sull'iPhone 12 da 64 gigabyte, che viene proposto ad 879 Euro, mentre il Galaxy A71 Black è scontato di 200 Euro a 279 Euro. Spazio anche per gli indossabili tra le offerte: il Galaxy Watch3 da 45mm è disponibile a 349 euro.

Tra i TV in evidenza, il Samsung QE55Q60TAUXZT da 55 pollici a 599 Euro: lo sconto è di 400 euro se si tiene conto del prezzo di listino, mentre scendendo di fascia troviamo anche l'LG 55UN73006LA.API da 55 pollici a 399 Euro.

Spostandoci nel campo dei PC e laptop, troviamo l'Acer Aspire 3 da 15,6 pollici a 449 Euro dai 473 Euro imposti dal produttore, mentre l'MSI GL75 Leoarpd da 17,3 pollici, da gaming, passa a 1599 Euro.

La consegna è gratuta su tutto, le offerte scadranno stasera.