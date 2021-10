Mediaworld, sconti di giornata su 4 smart TV 4K DVB-T2: 800 Euro in meno su Samsung QLED

Mentre hanno inizio gli X-Days di Mediaworld di ottobre 2021, la medesima catena di distribuzione non si dimentica anche delle promozioni Solo per Oggi, di cui segnaleremo in particolare 4 smart TV 4K DVB-T2 in sconto. Tra questi, il più interessante è senza dubbio un televisore Samsung QLED 2021 a 800 Euro in meno.

Ma andiamo in ordine di prezzo, partendo dal Philips 50PUS7855/12 da 559 Euro anziché 649 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 27,95 Euro. Si tratta di un televisore con pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici dal refresh rate di 60Hz, con supporto lato video a HLG, HDR10+ e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Non mancano, oltretutto, diverse funzioni Ambilight esclusive di Philips.

Sempre del medesimo marchio troviamo poi il modello Philips Led 4K 50PUS8556/12 2021 a 789 Euro anziché 849 Euro. Le specifiche non variano molto: si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici, refresh rate di 60Hz, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Cambiano però il design e il sistema operativo, dato che in questo caso troviamo Android TV 10.

Alternativa interessante, ma più costosa, è il televisore LG 4K 75UP78006LB 2021 proposto a 1.199 Euro al posto di 1.299 Euro, sempre pagabili in 20 comode rate Tasso Zero secondo piano Findomestic. Qui figura uno schermo LED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a HLG, HDR e HDR10, mentre il sistema operativo è WebOS 6.0.

Chiude la lista odierna il televisore Samsung QLED 4K QE65Q80A Carbon Silver 2021, dotato di un display QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, tecnologie video HLG e HDR10+, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen. Come per i modelli visti in precedenza, anche in questo caso c’è il supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare. Il prezzo è pari a 1.199 Euro, ma di listino costerebbe 1.999 Euro.

Tra le altre promozioni di giornata abbiamo segnalato anche l’inizio del “Sottocosto Solo Online” da Unieuro, con durata prevista fino al 27 ottobre 2021.