Mediaworld, sconti di giornata Apple: proposti fino stasera iPhone, iPad e AirPods

Mediaworld ha ben pensato di rilanciare gli sconti Solo per Oggi dedicandoli completamente ai dispositivi Apple, non solo online ma anche nei negozi. Fino alle 23:59 del 21 luglio 2022 potrete accedere ad iPhone, iPod, Apple Watch ed AirPods a prezzi ottimi. Ricordiamo invece che da Euronics potete trovare MacBook Air e Pro M1 in offerta.

La rassegna non può cominciare da altro se non dagli smartphone della Mela: in particolar modo, apriamo le danze con l’iPhone SE da 128 GB a 529 Euro al posto di 579 Euro, a cui ricordiamo va aggiunto il caricabatterie a parte acquistandolo tra gli accessori. Altrimenti, potrete accedere all’iPhone 12 da 64 GB a 679 Euro o alla variante da 128 GB a 729 Euro al posto di 889 Euro. Se invece preferite una soluzione top di gamma, vi rimandiamo all’iPhone 13 Pro da 256 GB a 1.249 Euro anziché 1.309 Euro.

Scende quindi da 899 Euro a 799 Euro l’iPad Pro del 2021 da 11 pollici con chip M1 sotto la scocca. Chi è alla ricerca di uno smartwatch nuovo di zecca può puntare allora all’Apple Watch Series 7 da 41mm con modulo GPS, venduto dalla catena di distribuzione a 379 Euro al posto di 439 Euro. Chiudiamo questa rapida rassegna con le AirPods 2019 che passano da 149 Euro a 119 Euro e, infine, l’Apple HomePod Mini a 89,99 Euro al posto di 99 Euro.

In tutti i casi la consegna è garantita a costo zero in caso di acquisto online, mentre il pagamento i iPhone, iPad e Apple Watch può essere effettuato a rate Tasso Zero.

Sempre da Mediaworld potrete trovare un TV Sony Bravia 2022 in sconto fino al 26 luglio.