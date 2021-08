Mediaworld, sconti di giornata dedicati a 4 smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Sony

Oltre alla “Settimana iPad” di Mediaworld, nel portale online della nota catena di distribuzione non mancano le consuete offerte “Solo per Oggi” che, per la giornata odierna, includono anche diversi smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Sony in sconto, con prezzi che scendono anche di 200 Euro circa. Vediamo quali sono i modelli interessati.

Il più economico del colosso sudcoreano è il modello Samsung UE65TU7090UXZT proposto a 579 Euro anziché 699 Euro. Si tratta di un televisore dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto alle tecnologie video HLG e HDR10+, Dolby Digital Plus lato audio e, come detto inizialmente, DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare. Il sistema operativo, infine, è TizenOS.

Segue dunque la variante top di gamma Samsung QLED 4K QE65Q60A Black 2021 scontata da 1.170 Euro a 999 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero. In questo caso si tratta di uno smart TV con schermo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto alla tecnologia HDR10+ e Dolby Digital Plus come decoder audio, mentre troviamo sempre TizenOS per tutte gestire tutte le funzionalità smart.

Per quanto riguarda i modelli della società giapponese, invece, troviamo innanzitutto Sony Led 4K KD43X85J 2021 a 799 Euro anziché 999 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Il televisore presenta un pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate di 100Hz, 16 GB lato archiviazione in formato HDD, supporto a HDR10, HLG e Dolby Vision lato video e decoder audio Dolby Atmos, il tutto gestito dal sistema operativo Google TV, ovvero Android 10.

Dulcis in fundo, Mediaworld oggi propone anche in esclusiva la novità 2021 Sony KD65X80J a 999 Euro al posto dei 1.199 Euro di listino. Si parla di un televisore sempre con sistema operativo Google TV ma con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici dal refresh rate massimo di 200Hz, 16 GB di HDD, supporto a HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Tra le altre offerte del momento su televisori DVB-T2, invece, ricordiamo la disponibilità di 3 smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro da Trony.