Mediaworld: sconti di giornata su smart TV DVB-T2 Samsung, smartphone Xiaomi e OPPO

Assieme al lancio dell’Apple Weekend da Mediaworld, che si concluderà il prossimo 31 ottobre, la medesima catena di negozi propone anche le consuete promozioni “Solo per Oggi” che, ancora per poche ore, proporranno in particolare sconti su smart TV DVB-T2 Samsung e smartphone di marchi come Xiaomi e OPPO.

Partiamo proprio da questi ultimi, nello specifico da OPPO Reno 4Z brandizzato Vodafone, dispositivo mobile scontato da 399 Euro a 239,99 Euro. Giunge dotato di schermo LCD Full HD+ da 6,57 pollici, chipset Mediatek Dimensity 800, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, mentre come batteria troviamo una cella da 4.000 mAh. Lato fotocamera, invece, figurano quattro sensori posteriori (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e, anteriormente, due sensori rispettivamente da 16 e 2 megapixel.

Salendo di prezzo troviamo Xiaomi Mi 11i 5G brandizzato anch’esso Vodafone, proposto a 499 Euro anziché 649 Euro. Questo modello presenta uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con HDR10+, mentre sotto la scocca c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 888 da 2,84 GHz di clock accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di archiviazione espandibile con microSD, per una batteria da 4.520 mAh e, lato fotocamera, tre lenti sul retro (108 MP + 8 MP + 5 MP) assieme a una per selfie da 20 MP.

Venendo agli smart TV 4K DVB-T2 proposti dalla catena di distribuzione fino a questa sera, innanzitutto trattiamo lo sconto da 1.999 Euro a 1.599 Euro su Samsung Frame 4K 65LS03A Black 2021. Si tratta di un televisore con pannello QD-LED Ultra HD 4K da 65 pollici con supporto a HLG e HDR10+, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus.

Chiude la lista odierna lo smart TV Samsung Neo QLED QE65QN90A 2021, che scende da 2.899 Euro a 2.239 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Il display è un pannello Neo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 120Hz, anch’esso con supporto alle tecnologie video HDR10+ e HLG. Anche in questo caso, lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus. Notiamo, infine, che per entrambi i televisori Samsung il sistema operativo è Tizen.

Sempre da Mediaworld potrete trovare, in occasione degli sconti di Halloween, offerte su smartphone Samsung, OPPO e Xiaomi con auricolari e smartwatch in bundle.