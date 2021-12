Mediaworld: sconti di giornata su TV DVB-T2 LG, Philips e Samsung, fino 300 Euro in meno

Mediaworld rinnova anche in questa fredda giornata di dicembre gli sconti “Solo per Oggi”, inserendo nell’elenco diversi smart TV 4K DVB-T2 in offerta. In particolare ne notiamo tre di marchi come LG, Philips e Samsung, per tagli di prezzo che arrivano fino a 300 Euro sul prezzo di listino.

Procedendo in ordine di prezzo, dal più economico al più costoso, troviamo quindi il televisore Samsung QE43Q60A, novità 2021 scontata da 799 Euro a 539 Euro e dotata di uno schermo QLED Ultra HD 4K da 43 pollici, con refresh rate di 60Hz. Lato video notiamo il supporto alla tecnologia HDR10+, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, invece, è la piattaforma proprietaria Tizen.

Passiamo ora a LG 50NANO776PA 2021, altro televisore uscito quest’anno ma con schermo LED NanoCell Ultra HD 4K da 50 pollici. Il refresh rate è sempre pari a 60Hz e troviamo il supporto a HLG, HDR e HDR10 Pro. Per il gaming, il produttore sudcoreano include la tecnologia ALLM per ridurre la latenza; come sistema operativo, infine, troviamo WebOS 6.0. Il prezzo? 669 Euro al posto degli 879 Euro di listino.

Conclude il trio di oggi il televisore Philips 48OLED806/12 2021 che scende da 1.499 Euro a 1.199 Euro, con possibilità di completare il pagamento in 20 rate Tasso Zero da 59,95 Euro. Si tratta di un TV con display OLED Ultra HD 4K da 48 pollici, supporto a HDR10+ e Dolby Vision lato video, decoder Dolby Atmos a potenziare il comparto audio e sistema operativo Android TV 10.

Ricordiamo che da Mediaworld sono attivi gli Apple Days fino a domani, 8 dicembre 2021.