Mediaworld, che sconti sui Google Nest! Ma mancano poche ore

Mentre si avvicinano alla scadenza i Mega Sconti Mediaworld, la catena di distribuzione in giornata odierna propine due sconti molto interessanti sui Google Nest basati su Google Assistant.

Google Nest Mini, nella colorazione grigio chiaro, è disponibile a 19,99 Euro, con con un risparmio di 40 Euro rispetto ai 59 Euro di listino.Mediaworld propone la consegna a casa gratuita entro lunedì 7 Marzo 2022, oltre che la possibilità di effettuare il ritiro in negozio a costo zero. In offerta, sempre a 19,99 Euro dai 59 Euro di listino troviamo anche il Google Nest Mini nella colorazione grigio antracite. Anche in questo caso si applicano le stesse condizioni di vendita e spedizione.

E' disponibile in offerta a 49,99 Euro anche il Google Nest Audio color antracite, su cui viene proposto uno sconto di 50 Euro dai 99,99 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti in offerta segnaliamo il TV LG 55UP78006LB 2021 da 55 pollici, che passa a 499 Euro dai 679 Euro di listino, ma anche il Samsung UE65AU8070 da 65 pollici che è disponibile in sconto a 679 Euro: anche in questo caso si tratta di uno sconto importante, soprattutto se si tiene conto che di listino costa 1049 Euro. Il Sony KD65X85J da 65 pollici, invece, può essere acquistato ad 880 Euro.