Mediaworld, sconti incredibili su due laptop Lenovo Legion da gaming

Mediaworld propone due sconti molto interessanti su altrettanti laptop a marchio Lenovo Legion, su cui è possibile godere di riduzioni fino a 500 Euro rispetto ai prezzi di listino.

Il Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H da 16 pollici, con processore Intel, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile in offerta a 1799 Euro, in calo di 500 Euro rispetto ai 2299,99 Euro di listino. Mediaworld garantisce anche la consegna a casa tra il 29 Settembre ed il 3 Ottobre 2023 al prezzo di 9,99 Euro, mentre il ritiro in negozio è gratuito dal 3 Ottobre 2023.

In offerta troviamo anche il Lenovo Legion 5 15ARH75H da 15,6 pollici. In questo caso siamo di fronte ad un laptop con processore AMD, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB di RAM ed SSD da 512GB. Il prezzo proposto dalla catena di distribuzione è di 1299 Euro: anche in questo caso il risparmio è di 500 Euro circa se si tiene conto che di listino costa 1749,99 Euro. I tempi di spedizione e le condizioni di consegna sono gli stessi del Lenovo Legion 5 Pro di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Per tutte le inforamzioni sul pagamento vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.