Mediaworld Sconti: le migliori offerte sui TV OLED, fino al 28 Febbraio

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del volantino Mediaworld "Serata TV", che sarà disponibile fino al prossimo 28 Febbraio solo online. In lista troviamo tantissimi TV OLED e QLED, vediamo quali sono.

Il Sony KD55A8 da 55 pollici è disponibile a 1699 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre la variante da 65 pollici passa a 2299 Euro, con un risparmio di 500 Euro se si tiene conto che di listino costa 2799 Euro.

Sempre in ambito Sony, troviamo il KD55AG9 da 55 pollici a 1999 Euro, un prezzo scontato rispetto ai 2099 Euro di listino. Della stessa linea troviamo anche in sconto il modello da 65 pollici a 2599 euro, 200 Euro in meno dai 2799 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda Panasonic, il TX-65HZ1000E da 65 pollici viene proposto a 2399 Euro, ma in questo caso la promozione riguarda esclusivamente la possibilità di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità alle condizioni vantaggiose. Sempre della linea HZ1000E di Panasonic, è disponibile anche in sconto il modello da 55 pollici, a 1549 Euro. Il TX-65HZ1500E da 65 pollici, invece, passa a 2199 Euro, con un risparmio di 500 Euro.

L'LG OLED GX da 55 pollici, invece, passa a 1799 Euro, 200 Euro in meno dai 1999 Euro di listino.