Mediaworld sconti solo per Oggi: iPhone 8, e tanti TV Sony, Samsung ed LG

Come di consueto, Mediaworld ha aggiornato la pagina relativa agli Sconti solo per oggi, che scadranno alle 23:59. Nella giornata odierna vengono proposti prezzi molto interessanti su un'ampia gamma di dispositivi, televisori e prodotti d'elettronica.

iPhone 7 da 32 gigabyte ad esempio può essere acquistato a 349 Euro nella versione con 32 gigabyte di memoria interna, mentre iPhone 8 da 64 gigabyte passa a 499 Euro, sia nella colorazione argento che oro. In sconto tra gli smartphone troviamo anche il Samsung Galaxy Note 10 brandizzato Tre a 649 Euro, per un risparmio poco superiore 300 Euro rispetto ai 979 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A20e black passa a 149,99 Euro. Tra gli indossabili invece è interessante l'offerta sul Samsung Galaxy Fit E, a 24,99 Euro, 15 Euro in meno dai 39,99 Euro precedenti.

Fronte TV, il Samsung UE65RU7170UXZT da 65 pollici può essere acquistato a 569 Euro, mentre il Sony KD65AG9 da 65 pollici OLED viene proposto da Mediaworld a 2799 Euro, 900 Euro in meno dai 3699 Euro precedenti. LG invece porta in volantino l'OLED 55E9PLA da 55 pollici a 1899 Euro, 1100 Euro in meno dai 2999 Euro di listino.

In sconto troviamo anche l'iPad da 9,7 pollici del 2018 di Apple, che nella configurazione con 128GB di storage WiFi + Cellular passa a 479 Euro.