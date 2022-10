Mediaworld, sconti solo per oggi: Poco M4 Pro, Samsung The Freestyle e TV LG OLED

Come da protocollo, Mediaworld rinnova in giornata odierna gli "Sconti Solo Per Oggi", che propongono un'ampia gamma di offerte e promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i protagonisti delle promozioni troviamo smartphone, ma anche TV ed un proiettore.

Poco M4 Pro, nella versione da 256 gigabyte, nella fattispecie può essere acquistato al prezzo di 229,99 Euro, il 18% in meno rispetto ai 279,90 Euro di listino. Il prodotto è disponibile nella versione Blue e Black, con consegna garantita per il 7 novembre 2022 se si effettua l'ordine in giornata odierna, ma è possibile anche scegliere il ritiro in uno dei punti vendita più vicini.

Sempre dal fronte smartphone, segnaliamo in offerta anche lo Xiaomi Redmi 9A, nella versione da 32 gigabyte, ad 89,99 Euro: il risparmio è del 25% rispetto ai 119,99 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il videoproiettore Samsung The Freestyle, che passa al prezzo di 579 Euro, il 42% in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

Tra i televisori invece segnaliamo l'LG OLED 48 CX da 48 pollici a 1369 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino. Per questo la consegna è garantita tra il 14 ed il 16 Novembre 2022.

