Mediaworld sconti: solo per oggi in offerta Huawei P30 Lite e TV Samsung da 43 pollici

Con la fine del Black Friday, Mediaworld ha lanciato non solo lo Sconto Subito XMAS, ma ha anche rilanciato gli "Sconti solo per oggi", che saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 1 Dicembre 2020.

In lista troviamo quest'oggi un TV Samsung ed Huawei P30 Lite New Edition.

Partendo dal TV, si tratta del Samsung UE43TU8070UXZT da 43 pollici, che è disponibile a 359 Euro, per un risparmio di 90 Euro rispetto ai 449 Euro di listino. Il TV è dotato di un pannello LED 4K da 43 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel, con casse integrate da 20W. Mediaworld garantisce il ritiro in negozio gratuito, mentre la consegna a casa è a pagamento. E' anche possibile effettuare il pagamento a rate in 20 rate da tan e taeg 0% a 17,95 Euro al mese.

E' disponibile a prezzo ridotto anche l'Huawei P30 Lite New Edition, che è disponibile a 247,99 Euro, per un risparmio di 102 Euro se si tiene conto che di listino costa 349,90 Euro. Anche qui, la consegna a casa non è gratuita, mentre il ritiro in negozio si. E' possibile sfruttare il pagamento rateale in 20 mensilità a 12,40 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Entrambe le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59.