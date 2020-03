Mediaworld sconti: oggi in offerta tanti smartphone e TV OLED

Anche oggi, si rinnovano gli sconti quotidiani di Mediaworld. La catena di distribuzione italiana propone un'ampia gamma di promozioni che saranno valide fino alle 23:59 di oggi, venerdì 20 Marzo 2020. Ecco quali sono quelle più convenienti ed interessanti.

Il TV LG OLED 55C9PLA da 55 pollici è disponibile a 1295 Euro, in calo rispetto ai 2199 Euro di listino, mentre il Sony KD55XG7077 sempre da 55 pollici può essere acquistato a 499 Euro, per un risparmio di 250 Euro se confrontato ai 749 Euro del listino del produttore giapponese. Sempre della stessa linea, troviamo il Sony KD43XG7077 da 43 pollici a 429 Euro, mentre il Panasonic TX-65GX810E da 65 pollici passa ad 849 Euro.

A livello di smartphone, l'Huawei P30 Lite nelle colorazioni midnight black e peacock blue è disponibile in sconto a 289,99 Euro, mentre l'Huawei P Smart+ del 2019 passa a 169,99 Euro. Tra gli sconti anche l'Huawei P Smart Z a 179,99 Euro, mentre l'Oppo A5 mirror black scende a 149,99 Euro, 50 Euro in meno dai 199 Euro precedenti. Il Motorola One Action pearl white invece scende a 259,99 Euro, 20 Euro in meno dai 279,99 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte può essere consultata attraverso la pagina dedicata presente sul sito web di Mediaworld. E' garantita anche consegna gratuita.