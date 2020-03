Mediaworld sconti: oggi in offerta TV, smartwatch, smartphone e laptop

Dopo le offerte del giorno di Unieuro, è la volta di quelle targate Mediaworld. Come di consueto, la catena di distribuzione propone un'ampia gamma di prodotti a prezzo ridotto, tra cui smartphone, tv e smartwatch.

A livello di smartphone, l'Huawei P30 Lite nelle colorazioni midnight black e peacock blue è disponibile a 289,99 Euro, rispetto ai 349 Euro di listino, mentre l'Huawei Y6s passa a 129,99 Euro. In sconto c'è anche lo Xiaomi Redmi 8 da 64 gigabyte, brandizzato Tre, a 139,99 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, invece, il Samsung UE55RU7400UXZT da 55 pollici viene scontato a 429 Euro, 150 Euro rispetto al prezzo passato. Il Sony KD65XG8577 da 65 pollici invece passa ad 899 Euro: in questo caso la riduzione è importante, dal momento che il prezzo precedente è di 1499 Euro. In sconto troviamo anche il monitor HP 24x a LED, a 159,99 Euro.

Interessanti anche le offerte sugli smartwatch. L'Amazfit GTR da 47mm viene proposto a 129,99 Euro, mentre il Bip Black a 59,99 Euro.

A livello di laptop, invece l'ASUS UX431FL-AN077T da 14 pollici con processore Intel Core i7-10510U, SSD da 512GB, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 con 2 gigabyte dedicati è disponibile a 999 Euro, rispetto ai 1049 Euro proposti in precedenza.

Le offerte saranno disponibili fino alle 23:59 di stasera.