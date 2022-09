Mediaworld Sconti Solo Per Oggi: offerte su smartphone e TV il 19 Settembre

Agli sconti Amazon su Galaxy Z Fold4 e Nothing Phone (1), si aggiungono anche le Offerte Solo Per Oggi di Mediaworld, che fino alle 23:59 della giornata odierna permettono di godere di un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica.

Protagonisti sono principalmente gli smartphone ed i TV. L’iPhone 12 Mini da 128 gigabyte viene proposto a 656 Euro, in calo del 15% rispetto ai 769 Euro di listino, con un risparmio quindi considerevole. Lo Xiaomi Redmi 9AT da 32 gigabyte invece passa a 99,99 Euro, che si traduce in un risparmio del 16% dai 119,99 Euro precedenti, mentre il Realme C21 nella configurazione 4/64Gb viene proposto a 129,99 Euro, il 7% in meno dai 139,99 Euro di listino.

Tra i TV, invece, segnaliamo il Samsung QE55QN95AATXZT da 55 pollici QLED a 1529 Euro, il 4% in meno dai 1599 Euro imposti dal colosso coreano. Scendendo di prezzo però troviamo anche il TV Philips 65PUS7906/12 da 65 pollici ad 899 Euro, il 5% in meno rispetto ai 949 Euro di listino. Il Panasonic TX-49JX940E da 49 pollici, invece, viene proposto ad809 Euro, il 19% in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.