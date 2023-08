Mediaworld Sconti Solo Per Oggi: offerte su TV e Galaxy S21

Anche in giornata odierna, come di consueto, si rinnovano le offerte solo per oggi di Mediaworld, che in questo mercoledì di Agosto 2023 propongono tanti sconti molto interessanti. In particolare, segnaliamo tre promozioni degne di note su alcuni TV e sul Samsung Galaxy S21.

Il TV Samsung UE43TU7090UXZT da 43 pollici UHD viene proposto a 299,99 Euro, in calo dai 379,99 Euro di listino. Mediaworld permette anche di effettuare il ritiro in negozio nel punto vendita più vicino, da scegliere direttamente al momento dell'acquisto.

Sempre restando in ambito televisivo, segnaliamo anche la promozione sul TV Panasonic TX-49JX940E da 49 pollici, un TV a LED UHD 4K che viene proposto a 599,99 Euro, in calo dai 999,99 Euro di listino. La consegna in questo caso è garantita tra il 31 Agosto ed il 4 Settembre 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro gratuito in negozio è possibile dal 4 Settembre 2023, ma le date possono variare a seconda del punto vendita scelto.

Come dicevamo poco sopra,però, in offerta troviamo quest'oggi anche il Samsung Galaxy S21 5G nella variante con 128 gigabyte di memoria interna che è disponibile in sconto a 499,99 Euro, in calo del 43% rispetto agli 879,99 Euro imposti dal produttore.