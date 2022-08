Mediaworld Sconti Solo Per Oggi: offerte su TV Samsung, Panasonic ed Hisense fino al 46%

Dopo aver riportato lo sconto Amazon su MacBook Air M2 ed iPad Pro, ci spostiamo su Mediaworld che rinnova i suoi Sconti Solo Per Oggi, che fino alle 23:59 di oggi 23 Agosto 2022 propongono un’ampia gamma di riduzioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i protagonisti assoluti troviamo i televisori. L’Hisense 40A4CG da 40 pollici Full HD a LED è disponibile a 249,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino, con consegna prevista tra il 29 ed il 31 Agosto 2022.

Fronte Samsung, segnaliamo il QE43LS03AAUXZT da 43 pollici, a 536 Euro, il 46% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, oltre che il Samsung QE65QN95AATXZT da 65 pollici che passa a 2179 Euro, dai 2199 Euro precedenti. In quest’ultimo caso però la consegna a casa è garantita tra il 5 ed il 7 Settembre 2022.

Per quanto riguarda Panasonic, invece, segnaliamo lo sconto del 12% sul TX-55JZ2000E da 55 pollici OLED, a 2199 Euro, con un risparmio del 12% rispetto ai 2499 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sul pagamento a rate e sul ritiro in negozio vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti.