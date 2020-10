Mediaworld, gli sconti solo per oggi portano offerte su smartphone e TV

Parallelamente al Sottocosto di Ottobre 2020, Mediaworld propone quest’oggi anche gli sconti di giornata, che saranno disponibili fino alle 23:59, come di consueto. In lista troviamo tantissimi smartphone targati Xiaomi ed Huawei, ma non mancano i TV.

E dal momento che i televisori sono presenti in quantità minori, non possiamo che partire da qui. Il Samsung UE50TU7070UXZT da 50 pollici è disponibile a 379 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 449 Euro di listino. L’OK ODL43671U-TAB da 43 pollici invece può essere portato a casa a259,99 Euro, 20 Euro in meno dai 279,99 Euro precedenti. Sul Sony KD55XH9096 da 55 pollici invece viene garantito uno sconto di 300 Euro e passa a 999 Euro, dai 1299 Euro precedenti.

Passando agli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 8T da 64 gigabyte brandizzato Vodafone può essere portato a casa a 159,99 Euro, 30 Euro in meno dal prezzo imposto dal produttore. In sconto troviamo però anche l’Huawei P30 Lite, nelle colorazioni Midnight Black e Peacocks Blue, che passa al prezzo di 219,99 Euro dai 299,90 Euro proposti in precedenza. Il Motorola Moto E6s invece è disponibile a 99,99 Euro.

La griglia completa dei prodotti disponibili a prezzo ridotto è disponibile a questo indirizzo. Viene proposta anche la consegna gratuita su tutto.