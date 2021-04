Mediaworld Sconti di Oggi: Samsung Galaxy S21 e TV Samsung QLED in offerta

Come da protocollo, anche in giornata odierna si rinnovano gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld, che saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 20 Aprile 2021. Tra i prodotti in promozione troviamo il Samsung Galaxy S21 ed anche un TV Samsung QLED.

Partendo proprio dal Samsung Galaxy S21 5G, la variante con 256 gigabyte di memoria interna, brandizzata Vodafone, è disponibile a 779 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 929 Euro di listino.

Tra gli altri smartphone in offerta citiamo la promozione sullo Xiaomi Mi Note 10 da 128 gigabyte, che passa a 299,99 Euro dai 599 Euro precedenti, ma anche Oppo Find X2 Pro Black, anch'esso brandizzato Vodafone, a 699 Euro rispetto ai 1199 Euro di listino. Il Samsung Galaxy A21s da 128 gigabyte invece può essere acquistato a 199,99 Euro, mentre Oppo Reno 4Z Black è disponibile a 249,99 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, il Samsung QLED QE85Q70TATXZT da 85 pollici passa da 3499 Euro a 2299 Euro, mentre il Panasonic TX-58HX810E da 58 pollici viene proposto a 739 Euro dagli 849 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il Surface Laptop Go, nella configurazione con processore i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 799 euro rispetto ai 1019 Euro di listino.