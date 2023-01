Mediaworld sconti solo per oggi: sconti su smartphone Xiaomi e TV Philips e Samsung

Come da protocollo, si rinnovano le offerte solo per oggi di Mediaworld che saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 6 Gennaio 2023. In giornata odierna la catena di distribuzione d'elettronica ed informatica propone una tripletta di sconti niente male.

Partiamo dallo Xiaomi Redmi 10 2022, che nella versione con 128 gigabyte di storage è disponibile a 169,99 Euro, con un risparmio del 26% rispetto ai 229,99 Euro di listino. Mediaworld garantisce la consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, tra l'11 ed il 17 Gennaio 2023, oltre che il ritiro in negozio nel punto vendita più vicino a partire dal 14 Gennaio 2023. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere tre tipi di protezioni, da danni, danni e furto e due anni da danni e furto.

Disponibile in offerta anche il TV Philips 43PUS8857/12 da 43 pollici a LED UHD 4K, che viene proposto a 729,99 Euro: in questo caso la consegna è garantita tra l'11 ed il 17 Gennaio 2023 ed il risparmio è dell'8% se si tiene conto che di listino costa 799,99 Euro.

Segnaliamo infine, anche lo sconto sul Samsung QE55QN95AATXZT da 55 pollici QLED 4K, che può essere portato a casa a 1909 Euro. Per questo prodotto i tempi di consegna sono più estesi e variano tra il 16 ed il 27 Gennaio 2023, mentre il ritiro in negozio non è possibile.