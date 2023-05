Mediaworld Sconti Solo Per Oggi: smartphone Xiaomi a meno di 100 Euro!

Come di consueto, anche in giornata odierna Mediaworld rinnova gli Sconti Solo Per Oggi che scadranno alle 23:59. In questo 2 Maggio 2023, è possibile godere di una serie di promozioni molto interessanti tra cui uno sconto su uno smartphone Xiaomi.

La stampante HP M234DWE a laser viene proposta a 165,99 Euro, in calo del 20% rispetto ai 209,99 Euro di listino, ma tra le proposte troviamo anche la Brother MFC-191WMW sempre a laser, che è disponibile a 175,99 Euro, con un risparmio del 12% dai 199,99 Euro di listino.

Fronte smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Redmi 9A nella versione con 2 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna, che passa a 99,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 119,99 Euro di listino. Lo smartphone Motorola E32S da 64 gigabyte, nella colorazione grey è disponibile a 119,99 Euro, il 29% in meno dai 169,99 Euro di listino.

Sempre fino a mezzanotte è possibile anche godere dello sconto sull’HP M01-F2048NL nella versione con Intel Core i7, scheda grafica UHD 770, 16GB di RAM e hard disk da 512GB, che passa ad 899,99 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1049,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.