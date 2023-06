Mediaworld Sconti Solo Per oggi: tre PC desktop ed uno smartphone Xiaomi a prezzo ridotto

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli Sconti Solo Per Oggi targati Mediaworld che fino alle 23:59 propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Il PC desktop ASUS Strix G15CF con Intel Core i5, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 1399,99 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1799,99 Euro di listino, con consegna garantita tra il 13 ed il 15 Giugno 2023 per coloro che effettuano l’ordine nel momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

In sconto troviamo anche l’MSI MEG Trident X, un PC desktop con Intel Core i7, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32GB di RAM ed SSD da 2 terabyte, che passa a 3399,99 Euro: in questo caso la riduzione è del 5% dai 3599,99 Euro imposti dal produttore.

Tra le promozioni di oggi troviamo anche il Lenovo Legion T7 con Intel Core i9, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 64GB di RAM ed SSD da 1 terabyte, che passa a 4199,99 Euro: il risparmio è dell’8% dai 4599,99 Euro di listino.

Infine, fronte smartphone troviamo la promozione molto interessante sullo Xiaomi Redmi 12C nella versione con 3GB di RAM e 32GB di memoria, che è disponibile a 119,99 Euro, il 20% in meno dai 149,99 Euro.