Mediaworld, tra gli sconti di oggi TV OLED LG da 55' e Sony da 32'

Anche quest'oggi, si rinnovano gli sconti di giornata di Mediaworld, in scadenza come sempre alle 23:59. In lista troviamo diversi prodotti d'elettronica ed informatica molto interessanti, tra cui tre televisori OLED di LG e Sony.

Partendo dagli OLED, il primo modello che può essere acquistato a prezzo ridotto è l'LG OLED 55B9PLA da 55 pollici 4K, che viene scontato a 1199 Euro, rispetto ai 1899 Euro di listino, per un risparmio di 700 Euro.

Molto interessante anche lo sconto sull'OLED 55C9PLA da 55 pollici 4K, ma di un'altra gamma, che viene proposto a 1429 Euro, in calo di circa 500 Euro rispetto ai 1999 euro del listino del produttore.

Per quanto concerne invece il TV Sony, si tratta del KDL32WE615 con pannello a LED da 32 pollici, che viene proposto da Mediaworld a 289,99 Euro: 110 Euro in meno rispetto ai 399 Euro precedenti. E' chiaro però che siamo di fronte a tre televisori che si rivolgono a tre tipi di fasce diverse di mercato, non solo a livello economico ma anche di dimensioni.

La catena di distribuzione comunque garantisce la consegna gratuita a casa, ma anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0 in 20 mensilità. Gli sconti sono disponibili esclusivamente sul sito web.