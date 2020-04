Mediaworld sconti di oggi: TV QLED Samsung e smartphone in offerta

Come di consueto, anche quest'oggi Mediaworld rinnova le offerte di giornata. Fino alle 23:59 sarà possibile accedere ad un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, televisori e monitor.

Partendo proprio dai televisori, il Samsung QE55Q82RATXZT da 55 pollici è disponibile a 749 Euro, rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre per il QE43LS03RAUXZT da 43 pollici passa a 599 Euro, dai 1099 Euro precedenti. Fronte LG, in sconto troviamo la 55SM8200PLA da 55 pollici, a 575 Euro, per un risparmio di 124 Euro. Dal fronte Philips, invece, la 24PHS4354/12 da 24 pollici a LED viene proposta a 144,99 Euro.

Meno ricca rispetto agli scorsi giorni l'offerta sugli smartphone: l'LG K20 nelle colorazione new moroccan e aurora black invece passa a 79,99 euro, mentre l'Oppo A5 del 2002 dazzling white e mirror black è disponibile a 169,99 Euro, con il Wiko Y80 gradient dark che può essere acquistato ad 84,99 Euro.

Per quanto riguarda i notebook, è molto interessante l'offerta sull'HP OMEN con processore Intel Core i7-5750H, hard disk da 1 terabyte, SSD da 512 gigabyte e con 32 gigabyte di RAM, a cui si aggiunge un display WLED da 15,6 pollici Full HD. La scheda grafica invece è la NVIDIA GeForce GTX 1070 con 8 gigabyte dedicati. Il prezzo proposto è di 1799 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.