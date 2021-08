Mediaworld: sconti pazzi su 3 smart TV Sony e Samsung, ma solo per oggi

Se da una parte proseguono i Mega Sconti Mediaworld con promozioni come un TV LG NanoCell al 30% in meno, e non solo, dall’altra la catena di distribuzione continua a proporre le offerte quotidiane Solo per Oggi, tra cui in questa giornata figurano 3 smart TV Sony e Samsung con tagli di prezzo decisamente interessanti.

Partiamo dal modello più economico, ovvero Samsung Neo QLED 4K QE55QN90A Titan Black 2021 proposto a 1.415 Euro al posto dei 1.999 Euro di listino. Si tratta di un TV con sistema operativo Tizen, pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate a 120 Hz, supporto alla tecnologia HDR 10+ e agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, assieme al decoder audio Dolby Digital Plus.

Segue dunque il televisore Sony OLED KE65A8 con display OLED 4K da 65 pollici e refresh rate di 100 Hz, 16 GB di HDD interno, Triluminos Display, supporto all’HDR e tecnologia Dolby Atmos a potenziare il comparto audio, mentre il sistema operativo è Android TV 9.0 Pie. Per quanto riguarda il prezzo si parla di 1.799 Euro anziché 2.459 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero secondo il piano Findomestic.

Alternativa più costosa è invece Sony XR65A80J, novità del 2021 che rientra nella gamma Bravia XR e dotato di pannello OLED 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento a 100 Hz, processore video XR Cognitive, supporto all’HDR anche in formato Dolby Vision, tecnologia Live Colour, Dolby Atmos lato audio e sistema operativo Google TV, il tutto per 2.269 Euro anziché 2.799 Euro, sempre pagabili in 20 rate.

Per concludere segnaliamo il computer portatile Lenovo V14 a 649 Euro al posto di 829 Euro, dotato di processore Intel Core I5-1035G1, soluzioni lato memoria per 256 GB di SSD e 8 GB di RAM, display LED Full HD da 14 pollici, sistema operativo Windows 10 Pro e chip grafico condiviso Intel UHD Graphics.

Tra le altre offerte dei Mega Sconti abbiamo visto anche un TV Xiaomi al 20% in meno.